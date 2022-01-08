«Я в этот момент замолкаю»: Ляйсан Утяшева рассказала, как ведет себя при плохом настроении

По словам гимнастки, она старается изолировать себя от людей.

Гимнастка Ляйсан Утяшева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков.

«Какая ты, когда у тебя нет настроения или что-то не получается?» — спросил один из пользователей.

«Я в этот момент замолкаю. Изолирую себя от людей, чтобы на них не срываться. Мои близкие уже знают меня в такие моменты, когда я одна уезжаю куда-нибудь погулять. Если, конечно, есть возможность не работать в этот день». Ляйсан Утяшева

Как отметила Ляйсан Утяшева, плохое настроение у нее бывает нечасто. «В основном, как я уже заметила, это происходит из-за эмоционального перегруза. Я научилась это вовремя скидывать», — заявила гимнастка.

Напомним, что Ляйсан Утяшева замужем за юмористом Павлом Волей. У пары двое общих детей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!