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Неподдельные эмоции: Тотьмянина заинтриговала кадрами с финала «Ледникового периода»

Решающий выпуск пройдет на Первом канале 8 января.

Неподдельные эмоции: Тотьмянина заинтриговала кадрами с финала «Ледникового периода»
Татьяна Тотьмянина. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina

Очередной сезон шоу «Ледниковый период» подходит к концу. Финал проекта Первый канал покажет 8 января в 17:50 по московскому времени. Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, которая выступает в паре с актером Иваном Колесниковым, показала в своем инстаграме кадры с финального проката, заинтриговав фанатов.

Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина. Скриншот: instagram.com/tatianatotmyanina

«Такие эмоции может выдавать только Татьяна Тотьмянина! Я очень рада за ребят! Обожаю эту пару! Великолепная пара! Сезон был невероятным», — писали пользователи Сети.

Напомним, ранее Татьяна Тотьмянина испытывала некоторые проблемы со здоровьем, но смогла преодолеть трудности и дойти до финала шоу. В прошлом году олимпийская чемпионка покинула проект в середине сезона.

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