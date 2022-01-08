Как будто не праздновала: Рудова в телесном бра и стрингах показала талию

Наталья Рудова этот Новый год отпраздновала вместе с певицей Ольгой Бузовой. Как так получилось, девушки пообещали обязательно рассказать. Но скучно им явно не было. Они отлично повеселились за щедро накрытым праздничным столом.

Оливье, буженина, домашние заготовки, холодец, красная икра – эти и многие другие яства Наталья Рудова приготовила сама лично. Ольга Бузова даже удивилась, как бы все это аппетитное изобилие актриса съела, если бы та не пришла к ней на подмогу. Вместе они отлично справились.

После обильных застолий Наталья Рудова решила продемонстрировать свою фигуру. Она обнажилась до нижнего белья и сняла на видео, как выглядят ее формы. Оказалось, что неделя чит-мила никак не сказалась на рельефах красотки. Хоть актриса и клялась сесть на диету, такие ограничения явно здесь лишние – фигура никак не пострадала от застолий.

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