Затмили всех: Орбакайте с дочкой в одинаковых алых платьях из бархата блистали в «Угадай мелодию»

Певица активно выводит в свет дочку и работает над ее медийностью.

Певица Кристина Орбакайте закончила свои трудовые будни и вовсю отдыхает в Майами. Вместе с ней из России улетела и дочка Клава Земцова, у которой уже начались уроки в школе. Но на телеэкранах звездная пара по-прежнему появляется – съемки праздничных выпусков были сделаны еще в конце декабря.

На Первом канале, например, Орбакайте с девятилетней дочкой выступила в шоу «Две звезды». Это, можно сказать, вокальный дебют внучки Пугачевой.

Также вместе с Клавой певица появилась на проекте «Угадай мелодию», куда они вместе пришли в одинаковых платьях из алого бархата с пайетками и с бантами на талии.

Кстати, дебют на сцене в Новый год состоялся и у маленького брата Кристины Орбакайте, восьмилетнего Гарри Галкина. Сын Пугачевой исполнил вместе со знаменитым отцом песню на французском языке.

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