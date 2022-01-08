«Первый в жизни проезд»: двухлетний сын Тимати и Решетовой стал осваивать серфинг

Музыкант Тимати в Instagram показал, как его двухлетний сын Ратмир от модели Анастасии Решетовой учится кататься на серфе. У мальчика уже кое-что получается.
«Первый в жизни проезд. Мечта кататься вместе с детьми, провожая закаты в тропических водах, все ближе. Жаль в моем детстве не было серфинга».
«Время, проведенное с папой, бесценно», «У Ратмира не было выбора», «А Симона, когда начнет кататься?», — стали писать в комментариях пользователи.
Напомним, что сын у Тимати появился на свет в 2019 году. Когда Ратмиру не было и годика рэпер объявил о расставании с матерью ребенка моделью Анастасией Решетовой.
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