«Трогательное событие»: невестка Валерии запечатлела годовалую дочку в пышном платье

Год назад певица Валерия впервые стала бабушкой. Внучку ей подарили младший сын Арсений и его жена Лиана. Малышку назвали Селин. 1 января ей исполнился годик. В своем инстаграме молодая мама поделилась снимками с личного праздника.

«Теперь каждый год будет начинаться с прекрасного, трогательного события», — написала Лиана Шульгина.

Селин нарядили в кремовое пышное платье с оборками и ободок с короной. Фанаты восхитились семейным снимком.

«Какая красивая пара! Как муж вас любит! Всего наилучшего и дорого вашей семье», — писали пользователи Сети.

Напомним, также у Валерии есть старший сын Артемий и дока Анна, которая выступает под псевдонимом Шена.

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