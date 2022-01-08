«С утра коньяк уже вдвоем пьете?»: Губерниев в очередной раз подшутил над Бузовой и Малафеевым

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментариях под постом футболиста Вячеслава Малафеева в Instagram подшутил над певицей Ольгой Бузовой и вратарем.

Спортсмен разместил снимок из Куршевеля, где он проводит время в отпуске вместе с Бузовой. На кадре Малафеев и телеведущая с бокальчиками вина.

«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» Дмитрий Губерниев

Сам Вячеслав Малафеев подписал кадр крылатым выражением, принадлежащим Ольге Бузовой: «Кайфуем. Жизнь одна».

В комментариях отметилась и сама Ольга Бузова: «Классный фотошоп, Слава. Мне еще замуж выходить».

Ранее Дмитрий Губерниев оскорблял, как Вячеслава Малафеева, так и Ольгу Бузову. Вратаря он, к примеру, как-то сравнивал с калом. Бузовой же «прилетело» на одном из эфиров, когда телеведущий спросил, перестали ли она пить коньяк по утрам.

Кстати, по прошествии времени с Малафеевым Губерниев стали друзьями, а вот с Бузовой он так пока и не помирился.

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