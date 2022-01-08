Время колядовать: ряженые в волшебников дети Плющенко и Рудковской появились в сказочных интерьерах особняка

Саша и Арсений Плющенко, держась за руки, прошлись по роскошным комнатам рублевского дома.

Продюсер Яна Рудковская обожает хвастаться своей роскошной жизнью. Она постаралась, чтобы ее окружали только люксовые вещи и премиальное качество – причем, не только а гардеробе, но и в интерьерах особняка. К Новому году она смогла создать в своем рублевском доме настоящую сказку.

На Рождество сказка снова ожила в стенах семейного гнезда Рудковской и Плющенко. Маленькие сыновья звезд, Саша и Арсений, появились в роскошных интерьерах ряжеными в волшебников.

Годовалый малыш в высоком колпаке с волшебной палочкой и в звездном плаще и вовсе предстал каким-то настоящим магом.

Судя по всему, мальчики уже готовы колядовать. Время веселых песен и хождения по друзьям, родным и знакомым с весельем началось в Сочельник.

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