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«А в «ВИА Гре» тебя как называли? Верка вечная?»: Галкин высмеял Брежневу на своем шоу

Певица не стала обижаться на шоумена.

«А в «ВИА Гре» тебя как называли? Верка вечная?»: Галкин высмеял Брежневу на своем шоу
Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Максим Галкин на своем шоу «Музыкалити» высмеял певицу Веру Брежневу, которая пришла к нему в гости вместе с 19-летней тиктокершей Юлией Гаврилиной.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: Globallookpress.com

В какой-то момент в студии речь зашла о прозвищах звезд. Гаврилину, к примеру, друзья в шутку называют Юлька Шпулька. Вера Брежнева отметила, что в детстве близкие называли ее Верулька-хорошулька.

«А в «ВИА Гре» тебя как называли? Верка вечная?»

Максим Галкин

Интересно, что Вера Брежнева обижаться на Максима Галкина не стала. Она лишь рассмеялась.

Напомним, что Вера Брежнева стала известной благодаря группе «ВИА Гра». Она жена композитора Константина Меладзе.

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Вера БрежневаГруппа "ВИА Гра"Максим ГалкинШоу "Музыкалити"Юлия Гаврилина