«На кого похож?»: Тарасов сделал селфи с двухмесячным пухлощеким сынишкой

Долгожданный наследник появился у футболиста после трех дочерей.

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов осенью прошлого года снова стал отцом. Но на этот раз у папы трех дочерей родился долгожданный сын. Назвали мальчика Алексеем, и Тарасов не расстается с малышом – он его кормит, возит в поликлинику, спит, ходит в зал.

Скрывать личико малыша Тарасов и Костенко перестали накануне Нового года. И в каникулы Тарасов сделал селфи с подросшим малышом. Он показал, как округлился наследник, какие щечки уже наел.

«На кого похож?», — спросил у фолловеров отец.

Большинство подписчиков, ответивших на вопрос спортсмена, уверены, что кроха Алексей – копия мамы, модели Анастасии Костенко.

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