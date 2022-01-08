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Тот самый момент: что произошло после того, как Рудова появилась перед Нагиевым в красном нижнем белье

Актриса и шоумен вместе снялись в комедийном сериале с пикантным сюжетом.

Тот самый момент: что произошло после того, как Рудова появилась перед Нагиевым в красном нижнем белье
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata/

Наталья Рудова вошла в новый год не только с титулом «Самая сексуальная женщина года» по версии журнала Maxim. Ее партнер по пикантным сценам в новой комедии Дмитрий Нагиев присвоил красотке звание самой красивой груди российского кино.

А произошло это после того, как красавица Наталья Рудова предстала перед шоуменом в красном нижнем белье. Тот самый кадр актриса запостила у себя в Instagram. Судя по тому, насколько прозрачным было белье на актрисе, Нагиеву пришлось нелегко.

Наталья Рудова и Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/rudovanata/

Напомним, Наталья Рудова прославилась после выхода сериала «Татьянин день». Также блондинка снялась в сериалах «Универ. Новая общага», «Молодежка» и других.

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