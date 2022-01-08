Он даже облизнулся: Клава Кока сверкнула перед Реввой пышными прелестями в откровенном платье

Певица и музыкант много времени проводят вместе в Дубае.

Исполнительница хитов «Покинула чат» и «Нокаут» Клава Кока в канун Нового года порадовала фанатов очередным ярким фитом. На этот раз красотка записала дуэт с «самым красивым человеком» Артуром Пирожковым, в которого перевоплощается шоумен Александр Ревва.

Но звезды быстро поняли, что одной песни недостаточно, нужен клип. И улетели вместе с Дубай, где уже приступили к съемкам.

Первый съемочный день начался задолго до восхода солнца. Пара снимается в пустыне, и Клава Кока даже показала немного закулисья со съемок.

Кроме того, девушка не поскупилась продемонстрировать один из своих сценических нарядов. Она предстала в пышном черно-белом платье-шаре с оборками и декольте-бюстье.

Кока и Ревва вместе не только фотографировались, но и сняли ролик для TikTok. И Клава сверкнула откровенным декольте перед партнером, который в кадре даже облизнулся, когда его глаза скользнули в пышные прелести подруги.

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