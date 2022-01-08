Яркая прогулка: Юлия Липницкая нарядила годовалую дочурку в зимний комбинезончик цвета фуксии

Новогодние каникулы — пожалуй, самое семейное время. Многие звезды с удовольствием делятся с поклонниками теплыми кадрами с посиделок в кругу близких и родных, фигуристка Юлия Липницкая не стала исключением.

больше по теме Мамина копия: Юлия Липницкая впервые за долгое время показала подросшую дочку Малышке Каталине скоро исполнится полтора годика.

Олимпийская чемпионка показывала, как они с мужем и годовалой дочуркой праздновали Новый год. Затем фигуристка не раз выходила на лед в составе труппы на шоу Евгения Плющенко, где исполняет роль Золушки. А на Рождество они с дочкой весь день были вместе.

Во время прогулки по двору мама Юля запечатлела малышку Каталину в сугробе. Дочурку она утеплила в зимний комбинезончик цвета фуксии. Девочка не стала расставаться с соской даже на улице, и деловито держала в руках лопатку.

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