«Мой мир снова перевернулся!»: Нюша засняла кроху-сына в ползунках и гномьей шапке

Нюша является популярной певицей. Она не скрывает, что ее папа Владимир Шурочкин раньше был участником коллектива «Ласковый май». Он долгое время продюсировал наследницу.

Но когда Нюша вышла замуж за Игоря Сивова, она решила сама заниматься творчеством. Более того, артистка родила дочку Симбу. В одном из интервью звезда призналась, что семья у нее всегда стояла на первом месте.

В 2021 году Нюша снова сделала паузу в карьере. Она объявила о беременности. Певица улетела в Дубай, где незадолго до Нового года родила сына. Имя мальчика пара пока скрывает от публики. Однако Симба была рада появлению брака.

Более того, на курорт приехали сыновья Сивова от прошлых отношений. В Рождество большая семья гуляла по городу. А Нюша поделилась редким фото с сыном. Кроха лежал в белых ползунках с принтом и гномьей шапке в специальном кресле.

«Мой мир снова перевернулся! Это все ты, волшебный человек», — написала звезда.

Поклонники отметили, что малыш быстро растет. Многим интересно, на кого больше похож малыш. Подписчики осыпали ребенка комплиментами. «Какое маленькое чудо», «Такой он милый», «Щечки уже есть», «Ну костюмчик просто умиление», «Нюша, так быстро стала мамой», «Волшебство будет дальше», «Прелестный ребенок», «И зачем лицо прятать, не понимаю», — стали писать пользователи Сети.

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