На диком пляже: Каролина Севастьянова в бикини показала упругий вид сзади с завязками на бедрах

Новогодние каникулы подходят к своему завершению, но в аккаунтах многих знаменитостей отпуск как будто только набирает обороты. Например, Ольга Бузова улетела в Куршевель и впервые за два года встала на лыжи. А Клава Кока предпочла Дубай, чтобы как следует погреться после череды уличных концертов в России.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова, напротив, отдыхает на острове миллионеров Сен-Бартелеми в Карибском море с прошлого года. Но в аккаунте фото в бикини появляются так редко, что можно подумать, будто девушка не бывает на пляже.

Поэтому новый кадр с дикого пляжа, на котором Севастьянова позирует лежа на животе и демонстрирует свой упругий тыл с пестрыми шнурками на трусах, стал настоящим подарком для поклонников.

Отметим, что отдыхает на фешенебельном курорте Севастьянова в компании внучки Бориса Ельцина, 19-летней Марии Юмашевой. Девушки здесь отпраздновали католическое Рождество, Новый год и не спешат на родину.

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