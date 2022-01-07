Набралась опыта и стала инфоцыганкой? Собчак заявила, что готовит онлайн-курс

Интервью с Еленой Блиновской вызвало большой резонанс. Но на фоне этого сама Ксения Собчак решила погрузиться в мир инфопродуктов.

Ксения Собчак является одной из самых известных журналисток в стране. Она работает на телевидении с юных лет. Многие помнят ее шоу «Блондинка в шоколаде», которое было развлекательным.

Теперь Она создает свои проекты, а также берет интервью у звезд. Она общалась с Валерием Меладзе, Даней Милохиным, а недавно ее видео с Еленой Блиновской, которая зарабатывает на «Марафонах желаний», собрало более 7 млн просмотров на YouTube.

Примечательно, что Собчак пыталась разоблачить Блиновскую и показать, что она зарабатывает деньги из воздуха. Не раз в интервью телеведущая отметила, что если желание у участника марафона не исполняется.

То можно сказать, что он просто не старался, или недостаточно работал, а может и вовсе что-то сделала неправильно. Ксения подняла тему инфоцыган и рассказала, как длогеры зарабатывают на доверчивых людях.

Но теперь и сама звезда решила создать онлайн-курс. Однако она отметила, что изучила рынок и покажет, как продавать качественный инфопродукт.

«Инфо-шлака на рынке много, но и качественные продукты есть. Другое дело, что почему-то они не так популярны, как марафоны успешного успеха. Они как будто затерялись в тоннах мусора, плюс их тяжело проходить, они дорогие, зачастую на иностранных языках. Я уже думала над созданием онлайн-продукта, и в процессе стала как журналист изучать этот рынок. То есть выпуск про инфожуликов взялся не из воздуха. В процессе расследований мой энтузиазм даже поугас, глядя на то, какие инфопродукты покупают (а значит ХОТЯТ покупать) люди», — написала звезда. «Я хочу создать серьезный продукт вместе с мировыми авторитетами. Теми, чьи мысли растаскивают по марафонам и выдают за свои. В планах задать высокую планку на рынке онлайн-образования», — добавила она.

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