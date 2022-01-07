В Казахстане во время беспорядков убит музыкант и режиссер Сакен Битаев

Друг артиста также отметил, что родственники пока не могут забрать тело.

Новый год начался с не самых приятных событий. В Казахстане начались беспорядки. Ситуаций в стране обеспокоены не только граждане, но и многие звезды, которые там родились и выросли.

Ранее Димаш Кудайберген, Лера Кудрявцева и другие известные персоны высказались о ситуации, которая сложилась на их родине. А 7 января стало известно, что был убит в Алма-Ате мародерами рэпера и режиссера Сакен Битаев, более известный как Salamec Staff.

О случившемся рассказала друг артист Данияр Адилбеков.

«Вчера мародеры застрелили моего друга Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи. <…> Сакен был одним из талантливейших режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound», — рассказалон на своей странице в «Фейсбуке».

Отмечается, что Сакен сидел в машине с приятелем, когда на него напали. Он пытался уехать на автомобиле, но это ему не удалось сделать. Родители музыканта, по словам друга погибшего, до сих пор не могут забрать его тело, поскольку в городе не хватает полицейских, чтобы запротоколировать смерть человека.

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