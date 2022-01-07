Михайлов за столом, подруга Пугачевой с гусем: Галкин устроил рождественское застолье в замке

В праздничный день Алла Пугачева и Максим Галкин провели время с друзьями.

Максим Галкин признавался, что много гастролирует. Алла Пугачева уже не выступает, поэтому все свободное время посвящает детям. Двойняшки Лиза и Гарри уже ходят во второй класс. Но каникулы они провели насыщенно.

Юморист возил дочку в музей. Такж родили организовали для них праздник дома и разрешили пригласить одноклассников. Новый год в звездной семье прошел в кругу близких и друзей. Примадонна любовалась салютом с детьми.

7 января настало Рождество. В этот день одни звезды решили оказаться на море, другие уехали на горнолыжные курорты. Галкин, уже по доброй традиции, устроил застолье. В замке за большом столом собрались гости.

Даже Стас Михайлов пришел потрапезничать. Артист подловил подругу Пугачевой Иду Достман, которая была в зеленом платье с пайетками.

«Скажи, что мы будем есть, Ида?», — спросил он гостью. «Ну я вот пришла с гусем. Может его?» — сказала светская львица. «Давай хотя бы гуся», — заявил Максим.

После этого все за столом стали скандировать: «Гуся!»

Добавим, что а столе были салаты и закуски. Также Достман показал полный бар напитков, салатницы с ягодами и орехами. Все было уставлено блюдами. А вот Алла Пугачева предпочла не попадать в кадр.

Поклонники восхитились дружной компанией и праздником, который был организован. «Ну сколько лиц», «Как у вас весело», «Вы умеете даже гуся красиво подать, с картошкой», «Сколько еды», «Вот это красотища», «Как у вас классно, народу полный дом», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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