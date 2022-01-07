Семейная идиллия: Мирослава Карпович вышла на сцену за руки с детьми Павла Прилучного

Мирослава Карпович заняла место Агаты Муцениеце в театре и в сердце Павла Прилучного. Она отлично ладит с детьми актера. С Тимофеем и Мией они ездили на отдых, а теперь даже вместе выходят на сцену театра.

Павел Прилучный является одним из самых перспективных молодых актеров. Он прославился благодаря роли в сериале «Мажор», а также в «Закрытой школе».

Примечательно, что почти 10 лет артист был счастлив с Агатой Муцениеце. Однако в 2020 году они развеслись. Уже спустя месяц он был замечен на отдыхе с Мирославой Карпович. Влюбленные стали жить вместе. А вскоре звезда «Папиных дочек» заняла место Агаты в спектакле в театре.

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Обычно Павел не говорит о личной жизни. Его новая возлюбленная также предпочитает не говорить о своем счастье. Однако 6 января состоялся спектакль «Авантюристы по неволе».

Сначала зрители наблюдали, как Прилучный танцует медленный танец вместе с Карпович, которая была облачена в черное платье. Однако это было частью постановки. Зрителей ждал сюрприз в конце спектакля.

На сцене актеры вышли под руки. С Карпович были дети Прилучного — сын Тимофей и дочка Мия. Артист тоже держал их за руки. Стоит отметить, что раньше так он делал с Муцениеце. Примечательно, что спустя годы он повторил семейный выход на публику, но уже с новой избранницей.

Поклонники по-разному отреагировали на случившееся. Одни отметили, что состав актеров может меняться. Другие посчитали, что Муцениеце смотрелась с ним гармоничнее. Стоит добавить, что Павел поддерживает теплые отношения с детьми и даже купил сыну квартиру.

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