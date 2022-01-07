Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

Советовала Хромченко: Юдашкина облачилась на Рождество в трендовую дубленку карамельного оттенка

Шубы из овчины сейчас очень актуальны.

Советовала Хромченко: Юдашкина облачилась на Рождество в трендовую дубленку карамельного оттенка
Марина и Валентин Юдашкины. Фото: Globallookpress.com

Марина и Валентин Юдашкины живут в роскошном доме классического стиля в поселке Баковка.

Они очень любят прогуливаться в лесу рядом со своим имением, поэтому у жены российского кутюрье имеется изрядный запас теплых, уютных и модных нарядов. Обладательница прекрасной фигуры также любит подчеркивать свою стройность.

В Рождество Марина Юдашкина собралась на прогулку, примерив белые джинсы, черные сапожки, новогодний свитер в снежинках и трендовую дубленку карамельного оттенка.

Марина Юдашкина. Фото: instagram.com/marinayudashkina/

В этом сезоне такие шубки очень актуальны, рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Ведущая советовала присмотреться к моделям коричневых тонов, как к наиболее универсальным, которые практически не выходят из моды.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Валентин ЮдашкиндубленкаМарина ЮдашкинашубаЭвелина Хромченко