Советовала Хромченко: Юдашкина облачилась на Рождество в трендовую дубленку карамельного оттенка

Шубы из овчины сейчас очень актуальны.

Марина и Валентин Юдашкины живут в роскошном доме классического стиля в поселке Баковка.

Они очень любят прогуливаться в лесу рядом со своим имением, поэтому у жены российского кутюрье имеется изрядный запас теплых, уютных и модных нарядов. Обладательница прекрасной фигуры также любит подчеркивать свою стройность.

В Рождество Марина Юдашкина собралась на прогулку, примерив белые джинсы, черные сапожки, новогодний свитер в снежинках и трендовую дубленку карамельного оттенка.

В этом сезоне такие шубки очень актуальны, рассказывала ранее Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Ведущая советовала присмотреться к моделям коричневых тонов, как к наиболее универсальным, которые практически не выходят из моды.

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