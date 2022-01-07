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Волшебно красивая! Орбакайте в кипенно-белом облачении по фигуре отметила Рождество с мужем

Звезда улетела в Майами после встречи Нового года.

Волшебно красивая! Орбакайте в кипенно-белом облачении по фигуре отметила Рождество с мужем
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте встретила Новый год в доме своей мамы Аллы Пугачевой, после чего поспешила в Америку, где уже давно живет со своей семьей.

Рождество певица решила отметить в Майами, где сейчас тепло и солнечно. С личном блоге звезда показала, как загорает прямо у себя на балконе, нежась под ласковыми лучами.

Ну а на праздник она нарядилась в кипенно-белый комбинезон, который отлично подчеркнул ее фигуру. Кристина Орбакайте запечатлелась в таком облачении с мужем Михаилом Земцовым возле елочки. А компанию им составили Дед Мороз и Снегурочка.

Кристина Орбакайте с мужем. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

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