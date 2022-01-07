«Рождественское настроение»: Песков c детьми и внучкой устроили заезд на коньках, держась за руки

Дмитрий Песков уже семь лет счастлив в браке с Татьяной Навкой. Фигуристка признавалась, что ее муж дома может все делать своими руками. Он даже чистит двор от снега.

Несмотря на свою занятость, пресс-секретарь президента РФ всегда находит время для родных. Недавно он посетил премьеру ледовой постановки «Лебединое озеро», где выступала не только Навка, но и их дочка Надежда.

А на днях Песков снова оказался на катке. На этот раз он сам вышел на лед. Политический деятель провел время с дочкой Лизой и сыном Николаем от прошлых отношений.

Они взялись за руки, когда оказались на ГУМ-катке. Муж фигуристки был в дутом пуховике горчичного цвета и алой шапке. Примечательно, что Лиза поделилась кадрами, на которых отметилась и первая внучка Дмитрия Сергеевича Алиса.

«Рождественское настроение с первой внучкой», — написала дочка Пескова.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дети очень похожи на отца. «Алиса просто красавица!», «Лиза, какая вы маленькая!», «Николай такой высокий», «Вот это идиллия», «Очень похожи на папу», «Какая уже большая внучка», «Прекрасный момент! Счастья вам», «Как приятно вас видеть с папочкой», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что накануне Навка поделилась снимком с мужем. Они вместе прогулялась в сочельник.

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