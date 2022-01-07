«Редкое фото с родителями»: Асмус на Рождество встретилась со своими улыбчивыми мамой и папой

Кристина Асмус на Рождество встретилась со своими мамой и папой. Звезда «Текста» запечатлелась с ними, поделившись радостными эмоциями со своими фолловерами.

«Редкое фото с родителями. От этого очень ценное… Я хочу пожелать вам (и себе в первую очередь) беречь своих близких, не держать в себе обиду, не думать, что знаете и понимаете больше. Звонить, когда есть возможность, не считать, что как-нибудь потом решится. Начинать с себя, не бояться сказать «я тебя люблю». Поддержать их во всякой ерунде и тратить время только на счастье. С Рождеством!» — написала Асмус под фотографией, обнародовав ее в личном блоге.

Напомним, Кристина Асмус провела свое детство в Королеве (в то время Калининграде) Московской области. Актриса воспитывалась в многодетной семье с сестрами Екатериной, Ольгой, Кариной. Наиболее известной среди них считается Карина, которая работает каскадером и нередко дублирует Кристину в фильмах. Также иногда они вместе появляются в свете.

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