Девять лет — рот на замок: какими словами Вера Брежнева заменяет маты

На шоу Максима Галкина Вера Брежнева рассказала, что уже давно почистила свой лексикон.

Во время эфира YouTube-шоу «Музыкалити» Вера Брежнева рассказала, что уже 9 лет не ругается матом, удивив ведущего проекта Максима Галкина.

«Просто я приняла такое решение. Я посмотрела на себя со стороны», — объяснила жена Константина Меладзе. «А когда ты мизинцем бьешься об угол дивана, что ты говоришь? Мои родные люди?» — съязвил комик. «Я просто кричу. И я нашла эмоциональную замену матерным словам», — ответила Брежнева.

Оказалось, что теперь певица заменяет мат выражениями вроде «ешки-макарошки», «ешкин кот», «японский городовой». Максим Галкин заметил, что она может перейти на грузинскую ненормативную лексику, но Вера сказал, что не знает ни одного ругательного слова на родном языке мужа. А вот парочку итальянских матов имеет в своем словарном запасе, но озвучивать их артистка не стала.

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