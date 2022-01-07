Девять лет — рот на замок: какими словами Вера Брежнева заменяет маты

Во время эфира YouTube-шоу «Музыкалити» Вера Брежнева рассказала, что уже 9 лет не ругается матом, удивив ведущего проекта Максима Галкина.
«Просто я приняла такое решение. Я посмотрела на себя со стороны», — объяснила жена Константина Меладзе.
«А когда ты мизинцем бьешься об угол дивана, что ты говоришь? Мои родные люди?» — съязвил комик.
«Я просто кричу. И я нашла эмоциональную замену матерным словам», — ответила Брежнева.
Оказалось, что теперь певица заменяет мат выражениями вроде «ешки-макарошки», «ешкин кот», «японский городовой». Максим Галкин заметил, что она может перейти на грузинскую ненормативную лексику, но Вера сказал, что не знает ни одного ругательного слова на родном языке мужа. А вот парочку итальянских матов имеет в своем словарном запасе, но озвучивать их артистка не стала.
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