Французские каникулы: Бузова в пуховом комбинезоне кораллового цвета покаталась на лыжах в Альпах

Телеведущая впервые за два года встала на лыжи. Она показала класс на склоне.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она привыкла жить под прицелом камер. Телеведущая старается делиться с поклонниками каждой деталью своей жизни.

Она участвует в новых проектах, каждый раз готовится к красным дорожкам, подбирая себе образы. Артистка не скрывает, что любит удивлять публику. После расставания с Давидом Манукяном она стала больше времени посвящать отдыху.

В прошлом году Ольга успела посетить Рим, Париж, Милан и Стамбул. После насыщенного декабря, когда она снималась в разных проектах, а также давала концерты, артистка устроила себе очередной отпуск.

6 января она прилетела во Францию. Если ночью телеведущая отмечала Рождество, то с утра отправилась кататься на лыжах. Бузова облачилась в пуховой комбинезон кораллового цвета и шлем. Даже после перерыва она смогла показать класс на склоне.

«Вот оно счастье я и горы, и мой первый спуск за 2 года», — написала звезда.

Поклонники отметили, что у нее талант. Многие восхитились способностями артистки. «Ух ты, как круто», «Даже не чувствуется перерыв», «Какой кайф. Оля, прекрасна», «Какая красота! Тоже так хочу кататься на лыжах!», «Круто, ноги помнят», «Аж дух захватывает. Оля, вы такая молодец», «Спортивная красавица», «Мне так нравится ваш стиль!», «Крутышка, а как катается», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Ксения Собчак тоже отдыхает с сыном на горнолыжном курорте во Франции.

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