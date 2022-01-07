Дружные малыши: Кети Топурия показала, как дочка от первого брака играет на пляже с маленьким братом

Солистка группы «А’Студио» проводит новогодние каникулы с супругом и детьми на популярном курорте.

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она выступает с группой «А’Студио» и славится своим тембром голоса. Певица обладает своим чувством стиля и всегда привлекает к себе внимание.

Больше года назад она сыграла свадьбу с дипломатом Львом Деньговым. Тогда она уже была беременна. Артистка родила сына Адама, которому скоро исполнится годик. От первого брака у нее также есть дочка Оливия.

Новогодние каникулы Топурия решила провести в Дубае. Она не скрывает, что любит путешествовать. Накануне певица запечатлелась с мужем в кафе. А вот 7 января она поделилась трогательным видео.

Артистка засняла дочку, которая играла а пляже с братиком. Адам сидел на песке. Он был в панамке. Вокруг детей были разложены игрушки. Оливия помогала грузовичок песком.

Поклонник восхитились дружбой малышей. Многие также отметили, что Адам подрос. «Какие милые», «Вот это идиллия», «Рождество на пляже — класс», «Счастливые детки», «Львович и Львовна», «Какие хорошенькие», «Оливия такая взрослая», «Кети воспитывает прекрасных детей», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее Топурия призналась, что готова завести еще одного или двух малышей.

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