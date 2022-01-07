Сосульки, словно клыки мифических существ: как выглядит сейчас замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь

Максим Галкин, в отличие от многих российских звезд, не стремится в путешествия и жаркие страны. Милей всего мужу Аллы Пугачевой его дом в деревне Грязь, оформленный в виде замка.

Артист осуществил в нем свою детскую мечту и строил на века, чтобы имение могло перейти не только детям, но и их внукам. Он лично принимал участие в разработке его дизайн-проекта.

Дом сделан в викторианском стиле, с соответствующими декоративными элементами в виде мифических животных. Они-то и попали под прицел камеры юмориста, когда он снимал видео для личного блога. А точнее сосульки, которые выросли на доме. Льдинки начинались ровно из пастей существ, напоминая клыки.

«Зима у нас… в средневековье», — прокомментировал отснятые кадры Галкин.

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