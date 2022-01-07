«А вы такая красивая»: Пелагея в мерцающем платье с юбкой-зефиркой появилась в шоу Галкина

Певица стала гостьей в проекте «Лучше всех», где познакомилась с юным джентельменом.

Пелагея уже давно стала знаменитой певицей. Она является одной из лучших исполнительниц романсов и народных песен. В прошлом году артистка снова стала наставницей в шоу «Голос».

Примечательно, что после развода с Иваном Телегиным она стала чаще сниматься в проектах и облачаться в женственные наряды. Свободное время блондинка посвящает дочке Таисии. Девочка часто путешествует с мамой.

Новогодние каникулы стали для Пелагеи насыщенными. Она успела сняться в новом выпуске шоу «Лучше всех», которое ведет Максим Галкин. Певица стала приглашенной гостьей. Она облачилась в мерцающее платье с юбкой-зефиркой из воланов. Артистка сделала укладку с кудряшками и макияж с акцентом на глазах. Туфли на каблуке дополнили образ. Звезда очаровала юного участника передачи.

«А вы такая красивая», — заявил мальчик, послав ей воздушный поцелуй.

Пелагея была очарована малышом. Она назвала его джентельменом.

«7 января, в 19.00 (мск) Первый канал. „Лучше всех“ Рождественский выпуск — сбываются мечты», — написала звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие адресовали ей комплименты. «Шикарная Поля», «Поля невероятной красоты. Платье шикарное», «Мальчик чудесный», «Ой какой джентельмен растет», «Какой комплимент», «Полностью согласна с Ванюшей! Поля шикарная! Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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