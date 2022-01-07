Пупсик приехал в Дубай! Дочь Кудрявцевой в элегантном жакете Chanel и с песенкой продефилировала по отелю

Лера Кудрявцева решила побаловать себя и дочку Машу солнышком на Рождество и улетела отдыхать в Дубай.

В Арабские Эмираты ведущая захватила красивые наряды не только для себя, но и для своей 4-летней наследницы. В личном блоге Кудрявцева поделилась забавным видео, на котором ее дочка дефилирует по коридору в отеле, напевая песенку.

Маша была облачена в этот момент, как настоящая юная леди: в пышную юбочку и белый твидовый жакет Chanel. Судя по всему, у малышки было отличное настроение!

Видео и фотографии дочки Леры Кудрявцевой всегда имеют успех в Сети среди фолловеров телезвезды. Многих восхищает ее очаровательная внешность, малышку часто сравнивают с пупсиком или куколкой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!