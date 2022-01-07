«Решили к этой теме больше не возвращаться»: звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин — о новой любви после смерти жены

Звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин рассказал о новой любви после смерти жены. Совсем недавно Вячеслава Гришечкина стали замечать в компании новой спутницы. Артист познакомился с Дианой Бичаровой на празднике у общего друга. 33-летний продюсер и 59-летний актер уже начали вести совместный быт.

«Незадолго до Нового года мы стали жить вместе. Это уже серьезный шаг для нас обоих. Про свадьбу мы пока не думаем, хотя Диана недавно сказала, что она уже посматривает в сторону белых платьев. Я это запомнил. Пока мы бы хотели куда-нибудь съездить отдохнуть вместе, но с этим ковидом пока не можем ничего загадывать», — рассказал Вячеслав в интервью «Собеседнику».

Супруга актера Анна не смогла справиться с онкологией и умерла в 2017 году. Пара прожила вместе 25 лет. Гришечкин тяжело переживал потерю. Ходили слухи, что артист даже начал злоупотреблять алкоголем в борьбе с депрессией.

«О прошлом Славы мы поговорили всего один раз и решили к этой теме больше не возвращаться. Я бы не хотела слишком затрагивать этот вопрос. Никто не узнает, насколько сильная боль у человека внутри. Но однозначно, к моменту нашего знакомства Слава научился с этим жить», — считает возлюбленная актера.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.