СМИ сообщили, что Нурсултан Назарбаев сбежал из Казахстана

Вместе с экс-лидером страну покинули его дочери.

Казахстанское СМИ сообщили, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну. Вместе с бывшим лидером республику покинули его дочери со своими семьями, передают местные журналисты.

Сам Назарбаев в связи с кровавыми беспорядками ни разу не выступил перед своим народом со словами поддержки.

По предварительным данным, в Казахстане на данный момент остался только старший брат Назарбаева Болат.

Кстати, в пятницу в Алматы задержали племянника Нурсултана Назарбаева Самата Абиша. Он был первым заместителем председателя Комитета Национальной безопасности Казахстана. Известно, что Самата растил сам Назарбаев, он считался его самым любимым племянником.

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