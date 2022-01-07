Известный комик рассказал, что на самом деле происходит сейчас в казахстанском Усть-Каменогорске

Известный комик Евгений Чебатков родился в казахстанском городе Усть-Каменогорске. На праздники он улетел в родные края, где его настигли страшные события, происходящие в стране.

Республика, напомним, захвачена террористами, власти совместно с миротворцами из стран ОДКБ пытаются освободить города от вооруженных захватчиков.

По словам Чебаткова, в Усть-Каменогорске сейчас более-менее стабильный интернет, спокойно, чего не скажешь про южные города Казахстана, в которых связи нет уже вторые сутки.

«Я постоянно общаюсь с друзьями из разных городов, мы все подбадриваем друг друга и верим в лучшее. Давать оценку происходящему или выдвигать прогнозы — не собираюсь, потому что я не эксперт. Могу лишь сказать, что у меня очень болит душа вместе со всеми казахстанцами. Все, чего я хочу, чтобы остановилось кровопролитие и власть вместе с народом была в конструктивном диалоге во благо будущего нашего государства», — написал комик в Инстаграме.

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