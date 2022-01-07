Народные приметы: что нельзя делать в Рождество

В пятницу, 7 января, все православные отмечают Рождество Христово. По традиции, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию в храме Христа Спасителя.

С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки, дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.

В народе существуют приметы, которым многие следуют беспрекословно. Считается, что 7 января ни в коем случае нельзя работать, убираться, стирать и шить. А если подстрижетесь, так вообще накликаете неприятности со здоровьем, считают в народе.

Также в Рождество нельзя ругаться, сквернословить и даже надевать старые вещи. Считается, что праздник нужно отмечать во всем новом, тогда будет весь год счастье.

А вы как проводите сегодняшний день?

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