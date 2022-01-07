В русском стиле: Водянова в кучерявой шубе оттенка карамели и кружевном платке вышла на променад с собакой

В Париже, где живет Наталья Водянова, стоит прекрасная погода.

Наталья Водянова отметилась на променаде в Париже у озера с собакой.

Топ-модель облачилась на прогулку в кучерявую овечью шубку оттенка карамели, повязав на голову кружевной пуховый платок в русском стиле – вокруг шеи. Брючки Водянова выбрала кирпичного цвета. Образ звезда дополнила солнцезащитными очками с желтыми стеклами.

Погода в столице Франции стоит теплая и солнечная. Настроение у Натальи – тоже отличное.

«За все всегда спасибо! Христос родился! Взрастим любовь в сердце и умножим добро в мире. Дай бог всем здоровья духовного и телесного» — написала знаменитость в личном блоге.

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