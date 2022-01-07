Необычная закуска: куриная печень в беконе с рукколой и гранатом
Видео
Рождественская закуска из слабосоленой семги
Видео

«Энергия свободной женщины»: Бритни Спирс продолжает шокировать поклонников откровенными фото

Звезда поп-сцены отрывается после 13-летнего опекунства.

«Энергия свободной женщины»: Бритни Спирс продолжает шокировать поклонников откровенными фото
Бритни Спирс. Фото: globallookpress.ru

Бритни Спирс продолжает шокировать поклонников откровенными фото. Звезда поп-сцены в очередной раз поделилась в своем микроблоге кадрами, демонстрирующими прелести 40-летней певицы. На этот раз Спирс предстала перед публикой в одних белых чулках. Часть груди артистки и все, что ниже пояса, еле прикрывают эмодзи-смайлики.

Фото Бритни Спирс
Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

«Энергия свободной женщины никогда не чувствовалась лучше», — подписала фото Бритни в своем Instagram.

Певица продолжает штурмовать социальную сеть с момента, как ее освободили от 13-летней опеки. Комментарии к последним публикациям Спирс отключены. Многие поклонники артистки считают, что ей просто нужно дать время, чтобы наверстать упущенное, а вот другие начинают сомневаться, действительно ли Бритни Спирс сможет без опеки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Бритни СпирсБритни Спирс и бойфренд Сэм АсгариБритни Спирс помешательствоБритни Спирс: последние новостиновые фото Бритни Спирс