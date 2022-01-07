«Будущие родители в восторге»: Николас Кейдж готовится стать многодетным отцом

Николас Кейдж и Рико Шибата готовятся стать родителями. Для 27-летней супруги голливудского актера малыш станет первенцем. У 57-летнего актера уже есть двое сыновей от предыдущих отношений. Старший сын голливудской звезды на четыре года старше избранницы отца. Николас также уже успел стать дедушкой.

«Будущие родители в восторге!» — рассказал инсайдер изданию People.

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Японка Рико Шибата стала пятой женой Николаса Кейджа. Актер сделал предложение избраннице по видеосвязи, а кольцо отправил по почте. Пара заключила брак весной 2021 года. Закрытая церемония прошла в роскошном отеле в Лас-Вегасе.

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