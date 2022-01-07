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«Сегодня торжество!»: Лиза Галкина раскинула руки на кухне и поздравила родителей с Рождеством

Юная дочь Аллы Пугачевой приготовила самодельную открытку, а ее брат – праздничную композицию.

«Сегодня торжество!»: Лиза Галкина раскинула руки на кухне и поздравила родителей с Рождеством
Лиза и Гарри Галкины, Клава Земцова. Фото: instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

В Рождество дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой устроили родителям сюрприз прямо на кухне.

Лиза и Гарри сделали подарки своими руками. Дочь Примадонны смастерила открытку, а сын — праздничную композицию с шишками. Также наследница народной артистки и юмориста специально нашла в Интернете и выучила стихотворение про Рождество. Раскинув широко руки, она с выражением его прочитала.

«В мире православном сегодня торжество!» — с этих слов начиналось ее поэтическое  поздравление.

Конечно, родители были растроганы такими милыми подарками.

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