«Сегодня торжество!»: Лиза Галкина раскинула руки на кухне и поздравила родителей с Рождеством

В Рождество дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой устроили родителям сюрприз прямо на кухне.
Лиза и Гарри сделали подарки своими руками. Дочь Примадонны смастерила открытку, а сын — праздничную композицию с шишками. Также наследница народной артистки и юмориста специально нашла в Интернете и выучила стихотворение про Рождество. Раскинув широко руки, она с выражением его прочитала.
«В мире православном сегодня торжество!» — с этих слов начиналось ее поэтическое поздравление.
Конечно, родители были растроганы такими милыми подарками.
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