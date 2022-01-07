В красной гостиной своего особняка: Юдашкина предстала с мужем в сверкающем золотистом платье-карандаше

Жена Валентина Юдашкина поздравила всех с Рождеством.

Марина и Валентин Юдашкины живут в роскошном особняке, выполненном в классическом стиле. Коттедж построен в элитном поселке Баковка в 5 километрах от Москвы по Минскому шоссе.

Вокруг дома имеется обширный сад, по которому звездная чета любит прогуливаться. А за его забором растет Баковский лесопарк с живописными пейзажами.

В доме у российского кутюрье царит атмосфера роскоши, благодаря витиеватой мебели из натурального дерева, дорогих ковров, статуэток и картин.

7 января Марина Юдашкина в золотистом сверкающем платье-карандаше запечатлелась в своей красной гостиной с мужем Валентином Юдашкиным и обратилась к поклонникам в личном блоге.

«С Рождеством Христовым! Желаем вам счастья, мира! И добра вашему дому!» — написала она в Instagram.

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