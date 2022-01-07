Сказалась старая травма: Авраам Руссо лег в больницу в США

Певцу должны восстановить вену на ноге, которая много лет не работала нормально.

В 2006 году на Авраама Руссо было совершено нападение. Чтобы быстро прекратить кровопотери, певцу во время операции пережали вену на бедре.

Из-за этого 15 лет его организм страдал от неправильной циркуляции крови, рассказала пиар-менеджер и подруга Авраама Руссо Анна Либерман изданию «Собеседник». В настоящее время звезда шоу НТВ «Суперстар. Возвращение!» лег в одну из клиник США.

«Запланированная госпитализация обусловлена необходимостью заново открыть вену, чтобы восстановить нормальную циркуляцию», — объяснила Анна Либерман.

По ее словам, график Авраама Руссо был расписан поминутно, поэтому не было возможности уделить время на хирургическое вмешательство, хотя певец и ведет активный образ жизни, следит за своим здоровьем.

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