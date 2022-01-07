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«Он падает постоянно, даже не пропуская удар»: как внук Пугачевой избивал Панина в клетке

Преимущество музыканта над соперником было безоговорочным.

«Он падает постоянно, даже не пропуская удар»: как внук Пугачевой избивал Панина в клетке
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков буквально уничтожил в клетке своего соперника актера Алексея Панина. Видео боя появилось на Rutube-канале «Наше дело».

В первый раз на полу Алексей Панин оказался уже через 20 секунд после начала боя. При этом он в отличие от внука Аллы Пугачевой был в защитном шлеме.

Никита Пресняков и Алексей Панин
Никита Пресняков и Алексей Панин. Фото: rutube.ru

«Можем потихонечку его хоронить», — отметили комментаторы, понимая, что внук Пугачевой владеет преимуществом.

Второй раз Алексей Панин оказался на полу в середине первого раунда. Он вел крайне пассивный бой, прижимался к углам. При этом Пресняков не торопился добивать оппонента. Он действовал крайне хладнокровно.

Никита Пресняков и Алексей Панин
Никита Пресняков и Алексей Панин. Фото: rutube.ru

«Может не донесли до Алексея Панина правила. Он падает постоянно, даже не пропуская удар», — отметили комментаторы после третьего падения актера.

Никита Пресняков и Алексей Панин
Никита Пресняков и Алексей Панин. Фото: rutube.ru

Во втором раунде картина боя не поменялась, и судья остановил откровенное избиение Алексея Панина, который еще несколько раз оказывался на полу.

Конфликт, который перерос в бой, между внуком Аллы Пугачевой и Алексеем Паниным случился из-за актера Никиты Джигурды, который и сам не прочь помахать кулаками. Никита Пресняков заявил, что Джигурда слабо дерется. Панин решил наказать обидчика друга, но проиграл в бою.

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