«Первый раз на ринге. Сделал, что мог»: Панин высказался после проигрыша в клетке внуку Пугачевой

Актер не смог оказать достойного сопротивления и сдался во втором раунде.

Актер Алексей Панин заявил, что после поединка с музыкантом Никитой Пресняковым был сосредоточен на своих зубах, которые сильно пострадали. Видео боя появилось на Rutube-канале «Наше дело».

«Я в первый раз на ринге, сделал, что мог. Давайте уберем профессиональных бойцов, пускай они долбятся. А мы будем приглашенными звездами, которые живут по своим правилам на этом проекте. Продюсеры не захотели это сделать». Алексей Панин

Напомним, что Никита Пресняков отправил во втором раунде в нокаут Алексея Панина. Актер не смог подняться и бой был завершен досрочно.

Конфликт между внуком Аллы Пугачевой и Алексеем Паниным случился из-за актера Никиты Джигурды, который и сам не прочь помахать кулаками. Никита Пресняков заявил, что Джигурда слабо дерется. Панин решил наказать обидчика своего друга. Правда, сделать это у него не вышло.

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