«У него что-то с лицом, будто бухал сильно»: Пресняков прокомментировал победу в бою над Паниным

Как отметил внук Аллы Пугачевой, ему понравился этот опыт.

Музыкант Никита Пресняков прокомментировал свою победу в бою с актером Алексеем Паниным в боксерском поединке промоушена «Наше дело».

Как отметил Никита Пресняков, опыт подобных боев ему понравился. При этом он ожидал более тяжелого поединка. По словам внука Аллы Пугачевой, это его первый подобный опыт. Он готовился, надеясь показать весь свой максимум, но соперник оказался не самым серьезным.

«Не спал, думал, что буду делать. Актерская игра Панина? У него что-то с лицом, будто бухал сильно. Не думаю, что он падал специально». Никита Пресняков

Напомним, что Никита Пресняков нокаутировал Алексея Панина во втором раунде боя. Актер не смог оказать музыканту достойного сопротивления.

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