«Душа болит»: казахская жена Соколова из «Уральских пельменей» высказалась о родной стране

Ксения пожелала, чтобы небо было мирным над головами детей.

Казахская жена шоумена из «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения в Instagram высказалась о родной стране, где в последние дни крайне неспокойно.

«С Рождеством всех! Душа болит за Казахстан. Господи, пусть небо будет мирным над головами наших детей». Ксения Соколова

«Радости, мира, добра и любви», «Очень надеемся и верим, что в соседнем Казахстане все будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ксении и Дмитрия Соколовых трое общих детей. Она — вторая жена шоумена. От первого брака у него двое наследников.

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