Бесстыдство на пляже: Каменских задрала футболку и всем показала прелести под ней

Звезда украинской сцены отдыхает в Майами уже несколько дней.

Настя Каменских в первые дни нового года поспешила запаковать чемоданы и улетела на другой континент вместе с мужем Потапом и подругами. Пунктом назначения украинской поп-дивы стал Майами, и девушка в первый же день показала, где живет, какая обстановка вокруг, как выглядит пляж.

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Не забыла Каменских и про откровенные кадры, которыми славится. Любительница побудоражить публику ежедневно постит контент в бикини. В этот раз у нее получилось видео довольно провокационного характера.

Одетая в футболку и шортики Каменских позирует на пляже, а потом под музыку задирает верх, обнажая прелести в блестящем лифе. Эффект неожиданности ожидаемо привел публику в восторг – под видео в TikTok десятки лестных комментариев.

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