«Оставайтесь людьми!»: Наталья Рудова не смогла промолчать на фоне событий в Казахстане

Актриса выросла в Актау и с замиранием сердца следит за происходящим на родине.

В эти новогодние каникулы без преувеличения весь мир следит за происходящими в Казахстане событиями. Митинги против роста цен привели к социальному взрыву, и это уже переросло в беспорядки с мародерством и гибелью невинных.

Многие российские звезды и деятели казахстанского происхождения уже высказались по поводу происходящего на их родине. Актриса Наталья Рудова родом из Актау, хоть и родилась (случайно) в узбекском Пахтакоре. Но ее детство до подросткового периода прошло в Казахстане. И она не смогла промолчать.

«Мой любимый Казахстан, держитесь! Это просто ужасно, что там происходит! Оставайтесь людьми – все! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится», — переживает за Родину актриса.

Ранее стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев также отреагировал на беспорядки.

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