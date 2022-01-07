«Оставайтесь людьми!»: Наталья Рудова не смогла промолчать на фоне событий в Казахстане

В эти новогодние каникулы без преувеличения весь мир следит за происходящими в Казахстане событиями. Митинги против роста цен привели к социальному взрыву, и это уже переросло в беспорядки с мародерством и гибелью невинных.
Многие российские звезды и деятели казахстанского происхождения уже высказались по поводу происходящего на их родине. Актриса Наталья Рудова родом из Актау, хоть и родилась (случайно) в узбекском Пахтакоре. Но ее детство до подросткового периода прошло в Казахстане. И она не смогла промолчать.
«Мой любимый Казахстан, держитесь! Это просто ужасно, что там происходит! Оставайтесь людьми – все! Надеюсь, этот кошмар скоро закончится», — переживает за Родину актриса.
Ранее стилист Аллы Пугачевой Игорь Гуляев также отреагировал на беспорядки.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!