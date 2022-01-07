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Родные Александра Градского до сих пор не рассчитались с долгами по имущественным налогам

Родственники мэтра должны чуть меньше полумиллиона рублей.

Родные Александра Градского до сих пор не рассчитались с долгами по имущественным налогам
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Родные музыканта Александра Градского до сих пор полностью не рассчитались с имущественными налогами за прошлый год.

Александр Градский
Александр Градский. Фото: Globallookpress.com

Кругленькая сумма по задолженностям вскрылась уже после смерти мэтра. Изначально сумма недоимки по имущественным налогам составляла 523 тысячи рублей. Спустя месяц погашены почти 100 тысяч. Впрочем, родные звезды все равно должны налоговой на данный момент 431 тысячу рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Александр Градский ушел из жизни в конце ноября 2021 года. На момент смерти ему было 72 года.

Добавим, что в ближайшее время может развернуться борьба за наследство музыканта между его детьми и женами. Также полностью не ясна судьба «Градский-холл».

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