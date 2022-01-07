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«Юбка поднялась выше пояса»: Марина Неелова рассказала о конфузе на госэкзамене в театральном

По словам актрисы, она просто упала со сцены.

«Юбка поднялась выше пояса»: Марина Неелова рассказала о конфузе на госэкзамене в театральном
Марина Неелова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Марина Неелова в финальном выпуске шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия 1» рассказала забавную историю из собственной жизни. Все произошло много лет назад, когда она очутилась на госэкзамене в театральном.

Марина Неелова
Марина Неелова. Фото: Globallookpress.com

«Я свалилась со сцены. Причем упала некрасиво — юбка поднялась выше пояса, штанишки наружу, парик на боку».

Марина Неелова

По словам Марины Нееловой, она просто-напросто валялась между первым рядом и сценой. При этом про себя рассуждала, что, наверное, худшее в этой жизни с ней уже случилось. В итоге будущая звезда встала, одернула юбку и продолжила играть. Причем так легко ей больше затем никогда не игралось.

Напомним, что Марину Неелову, которой уже 74 года, можно увидеть изредка на сцене театра «Современник». В этом культурном учреждении она служит с 1974 года.

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