«Юбка поднялась выше пояса»: Марина Неелова рассказала о конфузе на госэкзамене в театральном

Актриса Марина Неелова в финальном выпуске шоу «Синяя птица» на телеканале «Россия 1» рассказала забавную историю из собственной жизни. Все произошло много лет назад, когда она очутилась на госэкзамене в театральном.
«Я свалилась со сцены. Причем упала некрасиво — юбка поднялась выше пояса, штанишки наружу, парик на боку».
По словам Марины Нееловой, она просто-напросто валялась между первым рядом и сценой. При этом про себя рассуждала, что, наверное, худшее в этой жизни с ней уже случилось. В итоге будущая звезда встала, одернула юбку и продолжила играть. Причем так легко ей больше затем никогда не игралось.
Напомним, что Марину Неелову, которой уже 74 года, можно увидеть изредка на сцене театра «Современник». В этом культурном учреждении она служит с 1974 года.
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