Девочка занимается хоккеем: молодая любовница родила дочь бывшему мужу Ларисы Долиной

Илья Спицын ушел от певицы к другой в 2016 году.

Последний избранник певицы Ларисы Долиной Илья Спицын изменял исполнительнице направо и налево. В какой-то момент он завел молодую любовницу, которая родила ему девочку. Ребенку сейчас 7-8 лет. Девочка занимается хоккеем.

В окружении Ларисы Долиной говорят, что Илья Спицын уже сейчас не живет и с молодой любовницей. Отношения с женщиной он даже не оформлял. При этом дочери и любовнице он приобрел недвижимость.

Интересно, что второй избранник Долиной Виктор Митязов в 2017 году рассказывал, что в свое время Лариса Долина даже была готова простить Илье Спицыну измены. Предлагала «жить втроем». Правда, Спицын все равно ушел от звезды, сообщает портал eg.ru.

Напомним, что Илья Спицын на 13 лет моложе Ларисы Долиной. Ради него она не раз ложилась под нож пластических хирургов.

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