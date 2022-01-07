Цветы повсюду, в восторге даже крошка Лея: Ирина Шейк показала, как выглядит ее квартира после дня рождения

Звезда мировых подиумов Ирина Шейк накануне принимала поздравления по случаю своего дня рождения. Красотке из России, покорившей фэшн-индустрию планеты, исполнилось 36 лет. Она по-прежнему востребована, любима миллионами и дорога многим.

Какой стала ее квартира после дня рождения, Ирина Шейк показала в Instagram. Нью-йоркское гнездышко супермодели оказалось усыпано цветами, которые в течение дня привозили ей курьеры от самых разных Модных Домов, дизайнеров, подруг и друзей, поклонников и родных.

Цветы оказались повсюду, и от благоухающего праздника осталась в восторге маленькая дочка Ирины Шейк, четырехлетняя малышка Лея от актера Брэдли Купера. Ее мама старается не показывать в Сети, но зато запечатлела суетливую ручонку на фоне роскошного букета.

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