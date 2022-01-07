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«Это не митинг – это война!»: Анатолий Цой эмоционально отреагировал на события в Казахстане

По словам музыканта, происходит самый настоящий ужас.

«Это не митинг – это война!»: Анатолий Цой эмоционально отреагировал на события в Казахстане
Анатолий Цой. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Анатолий Цой в Instagram крайне эмоционально отреагировал на события, которые происходят на протяжении последних дней в Казахстане.

Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official/

«То, что сейчас творится — это дикий ужас! Пожалуйста, родные! Прекратите это! Это не митинг — это война! Гибнут невинные люди! Вчера смотрел со слезами на глазах сотни видео из Казахстана, который не узнаю!»

Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, он выражает соболезнования всем родным и близким погибших. Остальных же он призвал быть в данной ситуации благоразумными. Анатолий Цой попросил всех казахов «не губить нацию».

Напомним, что беспорядки в Казахстане начались 2 января и не прекращаются до сих пор. Жители разных городов выдвинули властям свои требования по улучшению качества жизни.

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