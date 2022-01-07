«Это не митинг – это война!»: Анатолий Цой эмоционально отреагировал на события в Казахстане

Музыкант Анатолий Цой в Instagram крайне эмоционально отреагировал на события, которые происходят на протяжении последних дней в Казахстане.

«То, что сейчас творится — это дикий ужас! Пожалуйста, родные! Прекратите это! Это не митинг — это война! Гибнут невинные люди! Вчера смотрел со слезами на глазах сотни видео из Казахстана, который не узнаю!» Анатолий Цой

Как отметил Анатолий Цой, он выражает соболезнования всем родным и близким погибших. Остальных же он призвал быть в данной ситуации благоразумными. Анатолий Цой попросил всех казахов «не губить нацию».

Напомним, что беспорядки в Казахстане начались 2 января и не прекращаются до сих пор. Жители разных городов выдвинули властям свои требования по улучшению качества жизни.

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